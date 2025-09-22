Secondo quanto riferito, Netflix è interessato all'acquisto di Warner Bros.

HQ

Nonostante alcune grandi vittorie al botteghino quest'anno, Warner Bros. Discovery potrebbe non essere così in salute come potrebbe essere. Almeno, questo è ciò che viene spesso indicato quando vediamo più aziende che cercano di acquistare un grande studio.

Puck News riporta che a seguito dell'interesse del proprietario di Skydance Media Larry Ellison per l'acquisto di Warner Bros., ci sono un paio di altri grandi nomi che stanno pensando a un acquisto. Vale a dire, Netflix sta valutando un'offerta per gli asset di David Zaslav e anche NBCUniversal ha snocciolato alcuni numeri.

La NBC è abbastanza consapevole di non avere quasi nessuna possibilità di permettersi un'acquisizione di WB, ma Netflix potrebbe essere abbastanza pazzo da fare il grande passo. Dovremo aspettare e vedere cosa ne verrà fuori. Con WBD che si dividerà in due filiali il prossimo anno, è possibile che una grande azienda possa acquistare solo una grossa fetta della torta.