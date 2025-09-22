Secondo quanto riferito, Netflix è interessato all'acquisto di Warner Bros.
Mentre WB cerca di dividersi in due grandi divisioni il prossimo anno, le società di media affamate stanno cercando di acquistarla.
Nonostante alcune grandi vittorie al botteghino quest'anno, Warner Bros. Discovery potrebbe non essere così in salute come potrebbe essere. Almeno, questo è ciò che viene spesso indicato quando vediamo più aziende che cercano di acquistare un grande studio.
Puck News riporta che a seguito dell'interesse del proprietario di Skydance Media Larry Ellison per l'acquisto di Warner Bros., ci sono un paio di altri grandi nomi che stanno pensando a un acquisto. Vale a dire, Netflix sta valutando un'offerta per gli asset di David Zaslav e anche NBCUniversal ha snocciolato alcuni numeri.
La NBC è abbastanza consapevole di non avere quasi nessuna possibilità di permettersi un'acquisizione di WB, ma Netflix potrebbe essere abbastanza pazzo da fare il grande passo. Dovremo aspettare e vedere cosa ne verrà fuori. Con WBD che si dividerà in due filiali il prossimo anno, è possibile che una grande azienda possa acquistare solo una grossa fetta della torta.