Secondo quanto riferito, Netflix è pronto ad acquistare Warner Bros

HQ

Secondo quanto riportato da Reuters, un importante accordo potrebbe essere in lavorazione. Si dice che Netflix stia preparando un'offerta per Warner, che, in caso di successo, darebbe loro accesso ad alcuni dei più grandi marchi del settore. Da Superman a Batman, Harry Potter e un enorme archivio di film classici da potenziare. Si dice che il gigante dello streaming abbia ingaggiato la banca d'investimento Moelis & Co. per elaborare una possibile offerta, acquisendo anche informazioni sulle finanze di Netflix.

Questo ovviamente ha il potenziale per rimodellare completamente il panorama dello streaming, soprattutto per quanto riguarda i titoli del catalogo e i diritti ad essi legati. Vale la pena notare che ci sono un paio di altri grandi attori come Paramount Global, Skydance Media e Comcast che hanno mostrato interesse, oltre a fare alcune offerte. Che finora è stato respinto semplicemente sulla base del fatto che era troppo basso.

Cosa ne pensi di una potenziale acquisizione di Warner da parte di Netflix?