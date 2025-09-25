Secondo quanto riferito, Netflix ha speso $ 220 milioni perThe Witcher la stagione 4

HQ

La TV ad alto budget è in circolazione da un po' di tempo. Sappiamo che la Disney ama spendere decine se non centinaia di milioni per la sua produzione di Star Wars e Marvel, ma sembra che Netflix non sia diverso quando si tratta di un grande franchise. Se pensavate che a causa del fatto che The Witcher 4 aveva un volto diverso per Geralt avremmo visto un budget più mite, vi sbagliavate di grosso.

Almeno, questo è secondo un rapporto di Redanian Intelligence, che indica che il budget per l'uscita di Liam Hemsworth nei panni di Geralt è di 221 milioni di dollari. Si tratta di 27 milioni di dollari per episodio, ed è il budget più grande di qualsiasi progetto di The Witcher su Netflix (o probabilmente altrove, fino a quando non avremo The Witcher 4 numeri).

Con un film tradizionale al botteghino, è più facile vedere come quell'investimento potrebbe essere restituito, ma con lo streaming sembra che le aziende siano felici di buttare un sacco di soldi in qualcosa purché le visualizzazioni arrivino. ConThe Witcher la fine della stagione 5, dovremo vedere fino a che punto si estende il budget totale, ma in questo momento è ben oltre il mezzo miliardo di dollari con $ 720 milioni spesi in totale.