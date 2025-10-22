Secondo quanto riferito, Netflix sta lavorando a una serie di The Phantom

HQ

Anche se potrebbe aver perso parte del suo fascino negli ultimi anni, il Phantom era un eroe dei fumetti incredibilmente popolare. È stato creato da Lee Falk nel 1936 e vive in Africa, nel paese immaginario del Bengala. "Il nostro" Phantom era in realtà il numero 21 di una lunga serie di Phantoms, e c'era un'intera mitologia costruita intorno a lui, che includeva la famiglia, gli animali domestici, gli amici, le bevande preferite e i detti.

Quest'ultimo include cose come "Ha la forza di dieci tigri", "Colui che vede il volto del Fantasma muore di una morte terribile" e "Ci sono notti in cui il Fantasma cammina per le strade come un uomo normale", dando un'idea di che tipo di eroe sia.

Nel 1996 uscìPhantom un film con Billy Zane, ma non ebbe molto successo e fu un flop al botteghino. Nel 2009 è stato fatto un tentativo con una serie che ha anche poco performato, e da allora non è successo più nulla con il personaggio, che però continua a vivere nel mondo dei fumetti.

Ma ora, l'insider del cinema MyTimeToShineHello (grazie, GeekTyrant) sta riportando un'eccitante voce secondo cui Netflix è impegnato a realizzare la propria serie Phantom. Non ci sono ulteriori dettagli, ma sembra che sarà live-action invece che animato.

Qual è il tuo rapporto con il Phantom ?