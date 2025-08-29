Secondo quanto riferito, Steam Deck 2 è stato posticipato al 2028
Nel frattempo, Valve potrebbe avere gli occhi puntati sul mercato delle console da salotto.
Valve ha scosso il mondo dei PC tre anni fa con il lancio di Steam Deck. Anche se non è mai riuscito a competere con Switch di Nintendo nelle vendite, la console portatile si è comunque rivelata una storia di successo, aumentando la portata di SteamOS, che ora viene offerto anche su dispositivi PC portatili concorrenti.
Ma la domanda scottante rimane: quando vedremo Steam Deck 2? Secondo gli addetti ai lavori del settore, ci vorrà un po' di tempo. I rapporti suggeriscono che Valve è attualmente concentrata sullo sviluppo di una console domestica volta a competere direttamente con PlayStation e Xbox, una mossa audace ed eccitante se si rivelasse vera.
Per quanto riguarda il Deck 2 in sé, i dettagli sono scarsi. Le prime speculazioni puntano verso l'imminente architettura RDNA 5 di AMD, che segnerebbe un salto significativo in termini di prestazioni rispetto al modello attuale. La finestra di rilascio prevista è per il 2028, dando a Valve tutto il tempo per studiare il mercato, analizzare i suoi rivali e perfezionare la sua strategia per fornire un palmare che potrebbe essere ancora più avvincente.
Allora, non vedi l'ora di Steam Deck 2?