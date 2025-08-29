Secondo quanto riferito, Steam Deck 2 è stato posticipato al 2028

HQ

Valve ha scosso il mondo dei PC tre anni fa con il lancio di Steam Deck. Anche se non è mai riuscito a competere con Switch di Nintendo nelle vendite, la console portatile si è comunque rivelata una storia di successo, aumentando la portata di SteamOS, che ora viene offerto anche su dispositivi PC portatili concorrenti.

Ma la domanda scottante rimane: quando vedremo Steam Deck 2? Secondo gli addetti ai lavori del settore, ci vorrà un po' di tempo. I rapporti suggeriscono che Valve è attualmente concentrata sullo sviluppo di una console domestica volta a competere direttamente con PlayStation e Xbox, una mossa audace ed eccitante se si rivelasse vera.

Per quanto riguarda il Deck 2 in sé, i dettagli sono scarsi. Le prime speculazioni puntano verso l'imminente architettura RDNA 5 di AMD, che segnerebbe un salto significativo in termini di prestazioni rispetto al modello attuale. La finestra di rilascio prevista è per il 2028, dando a Valve tutto il tempo per studiare il mercato, analizzare i suoi rivali e perfezionare la sua strategia per fornire un palmare che potrebbe essere ancora più avvincente.

Allora, non vedi l'ora di Steam Deck 2?