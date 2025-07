Secondo quanto riferito, Switch 2 ha problemi di surriscaldamento

HQ

La nuova console di Nintendo è calda, letteralmente. Almeno se si deve credere ai recenti rapporti provenienti (principalmente) dal Giappone, dove gli utenti su Reddit e Facebook hanno condiviso affermazioni sul surriscaldamento delle unità Switch 2. E non sembra limitarsi nemmeno a titoli impegnativi come Cyberpunk 2077; Anche giochi come Pokémon, Splatoon e Rune Factory stanno innescando il problema.

Secondo questi rapporti, la console si blocca completamente o si blocca a intermittenza mentre la ventola (all'interno del dock) entra in overdrive nel disperato tentativo di raffreddare le cose. Ma non sta accadendo solo in modalità docked: i giocatori descrivono anche le loro unità portatili che diventano così calde da poterle tenere a malapena, con temperature interne misurate vicino a 47°C (116°F).

Nintendo non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale e al momento non c'è altra soluzione se non giocare a proprio rischio e pericolo e assicurarsi che il proprio dispositivo abbia un flusso d'aria decente.

Hai notato che il tuo Switch 2 si scalda in modo insolito o che la ventola sta facendo gli straordinari?