Secondo quanto riferito, Trump ha bloccato il piano israeliano di prendere di mira il leader supremo dell'Iran Funzionari degli Stati Uniti affermano che il presidente ha fermato un tentativo israeliano di assassinare l'ayatollah Khamenei durante le recenti escalation.

Si dice che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbia respinto la proposta israeliana di assassinare il leader supremo dell'Iran durante le recenti tensioni militari, secondo funzionari anonimi degli Stati Uniti (via Reuters).



Nonostante lo stretto coordinamento tra Washington e Tel Aviv in seguito agli attacchi israeliani, Trump avrebbe ritenuto la mossa prematura, favorendo la moderazione a meno che non si verificassero vittime americane dirette. Da allora i colloqui tra gli Stati Uniti e l'Iran sono stati annullati. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader supremo iraniano Ali Khamenei appaiono sullo schermo di uno smartphone. Sullo sfondo si vedono le bandiere iraniana e statunitense. 10.05.2025 New York Stati Uniti // Shutterstock