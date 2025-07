Secondo quanto riferito, un gioco di Guilty Gear non annunciato è stato cancellato

HQ

Lo sviluppatore Arc System Works ha una moltitudine di giochi in fase di sviluppo al momento. Il più alto profilo del gruppo è Marvel Tokon: Fighting Souls, che dovrebbe debuttare il prossimo anno. Ma ha anche titoli non di combattimento in produzione, come Damon and Baby. Quello che non sembra avere molta sostanza da offrire ai fan in questo momento è un nuovo capitoloGuilty Gear del franchise, poiché Insider Gaming riporta che un progetto non annunciato è stato recentemente eliminato.

Il rapporto afferma che il gioco è stato cancellato poche settimane fa e che questa decisione ha rimandato lo sviluppatore "al tavolo da disegno" per la serie, ponendo la domanda su quando il prossimo titolo Guilty Gear debutterà effettivamente.

Quello che sappiamo è che l'ultimo gioco Guilty Gear è stato lanciato nel 2021 sotto forma di Guilty Gear Strive, e da allora stiamo aspettando di più dalla serie. Sebbene Arc System Works non abbia ancora commentato ufficialmente questo rapporto, suggerisce che Guilty Gear non attirerà di nuovo l'attenzione dei fan dei combattimenti per un po'.