Secondo quanto riferito, un sequel di F1 è già in discussione

Dovremmo già iniziare ad aspettarci di vedere più Sonny Hayes di Brad Pitt sul grande schermo? Sì, mentre F1 ha appena avuto il suo weekend di apertura, il film è già stato un successo abbastanza decente che sembra che Apple stia cercando di svilupparlo ulteriormente.

Secondo Variety, si dice che ci siano ingranaggi che girano dietro le quinte per offrire un potenziale sequel, almeno se si deve credere alle "fonti informate" di Variety.

Questo sembra suggerire cheApple e il partner di distribuzione Warner Bros. siano fiduciosi che il film continuerà a rastrellare denaro anche dopo il suo weekend di apertura, e alla fine genererà entrate sufficienti per ripagare il suo immenso budget di produzione e anche le spese di marketing aggiuntive (e senza dubbio elevate).

Anche se non è chiaro se un sequel di F1 alla fine otterrà ufficialmente il via libera, c'è speranza per coloro che hanno visto il film e si sono divertiti con esso.