Secondo quanto riferito, un videogioco open-world The Wheel of Time è in lavorazione

Mentre stiamo aspettando che Amazon MGM Studios e Prime Video prendano una decisione su una quarta stagione della serie fantasy The Wheel of Time, sembra che il futuro sia luminoso per il franchise, poiché ora è circolato un rapporto che suggerisce che un videogioco open-world AAA basato sulla serie di libri di Robert Jordan è in fase di sviluppo.

Secondo Variety, il gioco è in fase di sviluppo alle iwot Games ed è diretto dall'ex Warner Bros. Games Craig Alexander. Si dice che il titolo sarà un gioco di ruolo e che alla fine debutterà su PC e console quando arriverà tra circa tre anni, dopo che lo sviluppo sarà concluso.

Iwot Games è il ramo dei videogiochi di iwot Studios, la società di produzione che ha acquisito i diritti di The Wheel of Time su film, TV, giochi e fumetti nel 2004. Con questo progetto in mente, sembra probabile che la serie live-action tornerà poiché sembra che il futuro ruoterà considerevolmente attorno al mondo fantasy.