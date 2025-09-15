Secondo quanto riferito, Wolverine punta al lancio nel 2026Marvel's Venom

Il prossimo gioco di Insomniac potrebbe unirsi alla mega lista di uscite del 2026, poiché un recente rapporto indica che Marvel's Wolverine punta ancora al prossimo anno per il suo lancio. Inoltre, lo stesso rapporto ci dice cheMarvel's Venom il gioco è ancora in fase di sviluppo attivo, con potenziali dettagli sul suo protagonista rivelati.

Questo rapporto proviene da MP1st, che ha parlato con una fonte verificata del fatto che Marvel's Wolverine sia ancora sulla buona strada per un'uscita nel 2026. Non abbiamo visto nulla di ufficiale per il gioco da anni, ma le speculazioni indicano che apparirà in un prossimo evento PlayStation State of Play.

Per quanto riguarda Venom, secondo quanto riferito, il gioco è ancora in fase di sviluppo attivo e non ha fatto la fine del gioco Spider-Verse che Insomniac stava preparando. Attualmente, si sospetta che il gioco sia in pre-produzione poiché Wolverine rimane la priorità. Parlando con altre fonti MP1st non ha potuto verificare, a quanto pare il protagonista del gioco sarebbe Eddie Brock, con uno sguardo molto più vicino alla sua rappresentazione fumettistica. Anche Cletus Kasady sarebbe tornato nei panni di Carnage, con un più mostruoso Anti-Venom che appariva anche nel gioco.

Dovremo aspettare e vedere come si allineeranno i progetti Marvel di Insomniac in futuro, ma sembra che lo sviluppatore lavorerà ai giochi a fumetti per un po' di tempo, dato che ci sono anche voci di Miguel O'Hara AKA Spider-Man 2099 presente in un titolo futuro.