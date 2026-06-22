Secondo quanto riportato, Aston Martin sta pianificando una rivoluzione per il Gran Premio d'Ungheria: AMR26B, quasi una nuova auto

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Aston Martin è stata la grande delusione di questa stagione di Formula 1: dopo nove gare, ha ottenuto solo un punto, di Fernando Alonso a Monaco: la vettura progettata da Adrian Newey e motorizzata da Honda a volte fatica a finire le gare, figuriamoci a lottare per i punti (all'inizio si diceva che fosse pericolosa per le vibrazioni).

Secondo Motorsport Italia (tramite Soy Motor), il team britannico sta ora lavorando per introdurre una rivoluzione: non un pacchetto di aggiornamento, ma un'auto quasi completamente ridisegnata, sia sul motore che sul telaio, che sarà chiamata AMR26B o AMR26 Evo.

Newey è dietro la riprogettazione che manterrà solo la sospensione anteriore dell'auto attuale e offrirebbe una soluzione di sospensione posteriore "più audace". L'ingegnere britannico ha lavorato con l'aerodinamico Enrico Cardile e avrebbe contato di più sull'aerodinamico Gioacchino Vino e sul capo progettista Duncan Elliott, entrambi assunti dalla Mercedes.

Nel frattempo, Honda avrebbe riprogettato il motore grazie ad ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), una regola che permette alle squadre di F1 con le peggiori prestazioni di apportare miglioramenti maggiori a seconda di quanto sia grande il loro deficit rispetto alle altre vetture in griglia: i motori Honda sono quasi il dieci percento dietro i leader della F1.

E quando sarebbe stata pronta questa nuova Aston Martin? Motorsport Italy ha dichiarato che il piano è di averlo pronto per il Gran Premio d'Ungheria, il 26 luglio (in quattro gare), poco prima della pausa estiva. L'obiettivo, secondo il giornalista Franco Nugne, è lottare per segnare di nuovo punti quando verrà introdotto.

Pensi che Aston Martin abbia qualche possibilità di migliorare a metà di questa stagione di Formula 1? La continuità di Fernando Alonso potrebbe dipendere dal successo di questo enorme pacchetto di aggiornamento...