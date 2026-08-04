Secondo quanto riportato, lo sviluppatore di FIFA World Cup: Launch Edition è stato chiuso

Refactor Games, lo studio dietro il recente gioco sportivo Netflix FIFA World Cup: Launch Edition, sarebbe stato chiuso. Questo avviene dopo che diversi dipendenti hanno dichiarato di essere stati licenziati e che l'intero studio è stato chiuso dalla comproprietaria Delphi Interactive.

"Delphi ha appena staccato la spina a Refactor Studios subito dopo che abbiamo spedito il gioco FIFA World Cup per Netflix. Oggi è stato licenziato l'intero studio, quindi se qualcuno cerca talenti posso mettervi in contatto con qualcuno davvero fantastico," ha scritto un ex dipendente di Refactor su LinkedIn (tramite Game Developer).

Lo studio statunitense è stato formato dagli sviluppatori di EA Sports, 2K Sports e OneTeam Partners. Ha rilasciato il suo gioco di debutto, Football Simulator, nel 2022, e ha lanciato FIFA World Cup: Launch Edition in esclusiva per Netflix Games a giugno. Anche se non ha ricevuto un'accoglienza critica molto positiva, FIFA World Cup: Launch Edition è riuscito comunque a essere uno dei migliori per Netflix.

Il cofondatore dello studio, Nathan Burba, ha dichiarato in una dichiarazione a GamesBeat che circa l'85% dei dipendenti è stato licenziato. Non ha aggiunto ulteriori dettagli per dire se i finanziamenti fossero stati interrotti da Delphi.