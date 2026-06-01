Secondo quanto riportato, sta arrivando una nuova Apple TV, è possibile il refresh del Siri Remote, e preparatevi anche per un nuovo HomePod mini

HQ

9 to 5 Mac può raccontarci l'ultima edizione della newsletter Power On. Secondo quanto riportato, Apple si sta preparando a lanciare nuove versioni dell'Apple TV 4K e dell'HomePod mini entro la fine dell'anno. Avremmo anche il rilascio della nuova generazione di Siri in iOS 27. Questi dispositivi saranno in gran parte solo aggiornamenti dei chip, ma l'Apple TV 4K potrebbe ricevere un Siri Remote aggiornato.

Una nuova Apple TV 4K e un HomePod mini sono collegati alle nuove funzionalità Apple Intelligence. Quel software è ora programmato per questo autunno.

Si ritiene che l'Apple TV 4K subirà un aumento dal chip A15 al chip A17 Pro, mentre l'HomePod mini riceverà un aumento dal chip S5 al chip S9. Per quanto riguarda il nuovo Siri Remote di Apple TV 4K, non è chiaro quanto saranno sostanziali i cambiamenti.

Quindi sembra che Apple abbia finalmente il lancio dell'IA in ordine. E se tutto andrà secondo i piani, versioni aggiornate dell'Apple TV 4K e dell'HomePod mini dovrebbero uscire questo autunno.