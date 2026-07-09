Secondo Trump all'Ucraina sarà concesso il diritto di produrre missili intercettori Patriot

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Secondo una nuova dichiarazione del presidente statunitense Donald Trump, all'Ucraina è stato concesso il diritto di produrre missili intercettori Patriot. Non ha ancora informato i produttori di difesa Lockheed Martin e Raytheon della sua decisione al momento della dichiarazione.

"Ti daremo una licenza per fare Patriots," Trump ha detto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il vertice Nato ad Ankara, tramite la BBC. "Penso che possano produrli molto rapidamente una volta che li spiegheremo."

I missili intercettori Patriot sono considerati uno dei sistemi di difesa aerea più migliori e costosi al mondo. Mentre Zelensky chiede aiuti agli alleati europei dopo una serie di attacchi con missili balistici russi, sembra che i Patriots possano offrire la risposta all'aumento degli attacchi. Decine di persone sono state uccise a Kiev nell'ultima settimana.

Tuttavia, Trump ha anche chiarito che gli Stati Uniti necessitano di missili Patriot per la propria difesa. "Abbiamo Patriot, ma non così tanti. Anche noi ne abbiamo bisogno per noi stessi," disse. A causa dei costi e della durata necessaria per costruire i missili, si possono realizzare solo circa 600 missili all'anno. Al momento della stesura, gli Stati Uniti hanno utilizzato circa metà delle loro scorte nella recente guerra con l'Iran.