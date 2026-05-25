Secondo un nuovo rapporto, la Svezia è il primo paese dell'UE a diventare senza fumo

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Il fumo rimane una questione controversa perché sicuramente non fa bene alla salute e quindi grava molto sul sistema sanitario. Di conseguenza, da molti decenni sono stati avviati sforzi per ridurre i tassi di fumo, sia nell'UE che a livello internazionale.

Ma il fumo rimane popolare, anche se meno persone fumano di quanto ne facciano da molto tempo. In Giappone e negli Stati Uniti, circa il 12-13 percento della popolazione fuma, mentre nell'UE i dati sono generalmente ancora più alti (circa il 25 percento in Francia, circa il 20 percento in Spagna, circa il 17 percento in Danimarca e circa l'11 percento nel Regno Unito). Ma ora c'è un paese nell'UE classificato come privo di fumo: la Svezia.

Secondo SVT, basato su un nuovo rapporto del Consiglio Svedese per l'Informazione su Alcol e Altre Droghe, la percentuale di fumatori svedesi è scesa dal 16 al 4,8 percento tra il 2003 e il 2025. Se il tasso è inferiore al cinque percento, il paese è classificato come privo di fumo. L'obiettivo era in realtà raggiungere quel traguardo già lo scorso anno, ma il traguardo è stato raggiunto nel 2026.

Tra le ragioni del successo ci sono campagne informative, zone senza fumo, aumenti delle tasse e sostegno al cesso. Va anche notato che la Svezia ha una sua forma di tabacco estremamente popolare, lo snus svedese. I numeri per gli utilizzatori di snus sono, al contrario, aumentati, quindi sembra che la voglia di nicotina persista, ma che fumare sia ormai completamente fuori moda. Lo snus, tuttavia, causa molti meno problemi di salute ed è considerato meno pericoloso (ad esempio, non colpisce i polmoni), quindi è comunque considerato un importante guadagno netto.