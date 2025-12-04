Secondo un rapporto, droni militari hanno preso di mira l'aereo di Zelensky durante il viaggio verso Dublino.

HQ

Quattro droni in stile militare non identificati hanno violato una zona di divieto aereo e si sono avvicinati all'aereo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky mentre atterrava vicino all'aeroporto di Dublino lunedì sera, secondo un nuovo rapporto (tramite The Journal).

Gli UAV, ritenuti quadricotteri di grado militare, sorvolavano una nave della Marina irlandese, il LÉ William Butler Yeats, che era stato segretamente schierato nel Mar d'Irlanda per la visita. I droni sarebbero decollati a nord-est di Dublino, probabilmente vicino a Howth, e volarono fino a due ore.

Le autorità stanno indagando se siano stati lanciati da terra o da una nave non rilevata. Mentre i droni raggiungevano la rotta prevista dell'aereo, l'aereo atterrava leggermente prima del programma, evitando un incontro diretto.

L'attacco mirava a disturbare l'arrivo del presidente

Fonti di sicurezza hanno dichiarato che le luci dei droni erano accese, suggerendo che l'attacco volesse a disturbare l'arrivo del presidente. Le autorità irlandesi non tentarono di abbatterli, poiché la nave da guerra non disponeva di capacità di difesa aerea e i droni erano fuori portata di contromisure portatili.

L'incidente è stato classificato come un potenziale atto di guerra ibrida, riecheggiando recenti incursioni di droni europei che hanno costretto alla chiusura di aeroporti in paesi come la Danimarca. Incontri di alto livello tra An Garda Síochána, le Forze di Difesa e alti funzionari della sicurezza sono in corso, anche se la visita di Zelensky si è conclusa in sicurezza.