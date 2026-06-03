Secondo una credibile fuga di notizie ci sarà un nuovo Nintendo Direct la prossima settimana

HQ

Per molto tempo, sembrava che il Summer Game Fest (5 giugno) e l'Xbox Games Showcase (7 giugno) sarebbero stati gli unici eventi importanti durante il periodo che spesso chiamiamo "non-E3". Ma proprio la settimana prima dell'ultima è stato confermato che anche Sony avrebbe partecipato, e ieri (2 giugno) hanno tenuto un loro evento.

Ci sono anche voci che Nintendo stia preparando qualcosa con un evento a metà giugno, e ora ci sono altri segnali che lo indicano. Questa volta, è il credibilissimo leaker NateTheHate, che ha avuto molte più previsioni nel buon senso che nel torto. Ora afferma nell'ultimo episodio del suo podcast su YouTube che un Nintendo Direct arriverà già la prossima settimana:

"Da quello che ho sentito, il Nintendo Direct si terrà la prossima settimana, la seconda settimana di giugno. E per essere chiari, quella è la settimana dell'8. Sì."

Il fatto che lo affermi con tanta sicurezza e affermi ulteriormente che accadrà già dalla prossima settimana rende molto probabile che abbia davvero ragione (le previsioni errate danneggiano naturalmente il proprio marchio).

Quindi... Supponendo che NateTheHate abbia ragione, quale sarebbe il tuo annuncio da sogno?