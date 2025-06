Secondo uno studio, i rifugiati ucraini stimolano l'economia polacca Un nuovo rapporto evidenzia l'impatto netto positivo dell'integrazione dei rifugiati sul mercato del lavoro polacco e sulla crescita del PIL.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Uno studio congiunto pubblicato martedì dall'UNHCR e da Deloitte rivela che i rifugiati ucraini hanno rafforzato in modo significativo l'economia polacca senza spostare i lavoratori autoctoni o sopprimere i salari.

Nonostante le preoccupazioni iniziali, la loro integrazione ha stimolato la produttività e la specializzazione, contribuendo in modo sostanziale alla crescita del PIL negli ultimi anni. Il rapporto sottolinea che un ulteriore miglioramento dell'integrazione nel mercato del lavoro potrebbe sbloccare benefici economici ancora maggiori. Leopoli, Ucraina - 26 febbraio 2022. Persone nella stazione ferroviaria della città ucraina occidentale di Leopoli in attesa del treno per la Polonia // Shutterstock