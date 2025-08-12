Secondo uno studio, Xbox Game Pass non cambia il modo in cui le persone giocano

HQ

Xbox Game Pass sembra essere un successo clamoroso. Soprattutto per i consumatori, in quanto distribuisce gli ultimi giochi a un canone mensile, il che significa che se giochi anche solo a un paio di titoli nuovi di zecca all'anno, hai essenzialmente ottenuto il valore dei tuoi soldi dall'abbonamento.

Ma, secondo un recente studio di Newzoo (tramite TheGamer), l'azienda ha scoperto che non c'era alcuna differenza nel modo in cui gli abbonati a Game Pass interagivano con i giochi rispetto ai giocatori PlayStation. I consumatori Xbox non giocano necessariamente a più giochi rispetto agli utenti PlayStation, né giocano per più ore.

"Nonostante tutti gli sforzi compiuti da Microsoft con Game Pass, l'acquisizione di molti studi e il rilascio di giochi di altissima qualità in Game Pass, abbiamo faticato a trovare un comportamento significativo e diverso rispetto ai giocatori su PlayStation", ha dichiarato Emmanuel Rosier, direttore dell'intelligence di mercato di Newzoo, nel podcast Game Wise. "Quindi siamo rimasti un po' sorpresi dal fatto che non ci fosse un 'effetto Game Pass' visibile sul comportamento dei giocatori".

Rosier ha sottolineato che lo studio ha esaminato solo i giochi giocati per più di due ore, il che potrebbe indicare che gli utenti di Game Pass stanno raccogliendo ma non si attengono a molti titoli. Inoltre, Rosier teme che grandi giochi come Call of Duty: Black Ops 6 possano essere cannibalizzati da Game Pass, poiché la loro inclusione nel servizio potrebbe portare a un minore interesse e vendite.