Secret 6 Madrid, studio esterno per Diablo IV, Lords of the Fallen e The Last of Us Part II Remastered, chiuderà e licenzierà tutto il personale il 31 luglio

Microsoft non è l'unica azienda a licenziare dipendenti nonostante abbia riportato profitti record nel suo ultimo rapporto trimestrale. Mentre il caso degli americani è abbastanza evidente in termini di entità dei loro tagli (9.000 esuberi nell'ultimo round, più di 15.300 negli ultimi 18 mesi), altre aziende europee pensano di poter ancora ottimizzare i loro risultati per il prossimo rapporto agli investitori, e la vittima in quel bilancio è lo studio Secret 6 Madrid .

Nel caso non lo sapessi, Secret 6 è uno studio d'arte in outsourcing specializzato nello sviluppo di videogiochi AAA che è in attività da 8 anni. Ha collaborato allo sviluppo di titoli rilevanti come MediEvil Remake, Dustborn, The Last of Us: Part II Remastered, Diablo IV o Lords of the Fallen, solo per citarne alcuni. Guardando a questa linea di lavoro, è difficile sostenere che lo studio sia in difficoltà, ma la sua società proprietaria Testronic, che ha acquisito Secret 6 nella sua interezza nel 2022, sia lo studio di Madrid (Spagna) che quello di Manila (Filippine), ha dichiarato "perdite finanziarie irreversibili". La cosa curiosa è che, dal momento in cui è stata acquisita, la sede madrilena di Secret 6 non ha ricevuto un solo contratto o progetto da Testronic, mantenendo la sua attività e solvibilità con i contratti precedenti, che sono ancora in vigore.

Sotto la copertura di queste presunte perdite finanziarie, la casa madre ha aperto un ERE (un processo legale di licenziamento collettivo di massa) con il quale getterà in strada i 42 lavoratori dello studio e lo chiuderà definitivamente il 31 luglio.

Ma qualcosa non torna. Come riportato dalla Coordinadora Sindical del Videojuego, un sindacato per gli sviluppatori e i lavoratori dell'industria dei videogiochi in Spagna e con il sostegno di CGT, sospettano che l'intenzione fin dall'inizio con l'acquisto di Secret 6 potrebbe essere quella di svuotare la sede di Madrid dell'attività lavorativa in per delocalizzare la produzione e mantenere solo la filiale di Manila, dove le condizioni di lavoro sono molto più precarie e i salari sono molto più bassi.

Lo staff ancora attivo di Secret 6 Madrid ha contattato Gamereactor per riferire sulla situazione e rammaricarsi che una tale decisione aziendale porterebbe via ancora una volta un team di talento "pronto a continuare a crescere" nell'attuale clima di sviluppo del gioco. L'unica cosa che resta da fare ora è difendere i pacchetti di licenziamenti, che pure non sono quelli giusti a causa della motivazione errata dietro la chiusura dello studio.

Terremo d'occhio eventuali ulteriori sviluppi su questa notizia.