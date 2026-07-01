Secret Sauce Showcase tornerà questo luglio, con oltre 70 giochi indie in programma

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Anche se il periodo del Summer Game Fest/Not E3 è finito da un po', molti probabilmente guardano alla Gamescom come prossima occasione per una serie di annunci e notizie di partite. Questo luglio ci saranno anche alcune prelibatezze da tenere a mente.

Il 16 luglio, il Convergence Showcase tornerà e offrirà un altro gruppo di presentazioni per lo più AA e indie, senza dubbio anche qualche progetto AAA per buona misura. Questo avverrà nel pomeriggio del 16, ma sarà seguito dalla seconda edizione della Secret Sauce Showcase.

Si tratta di un evento orientato all'indie in cui ci promettono oltre 70 titoli, con molte prime mondiali e rivelazioni tra cui lanci demo, annunci sulle date di uscita, notizie a sorpresa e aggiornamenti dall'editore Offbrand Games (Aethermancer, Demon Bluff, Rivals of Aether II).

Il Secret Sauce Showcase si terrà il 16 luglio alle 19:30 BST/20:30 CEST e seguirà direttamente il Convergence Showcase, offrendo circa quattro ore consecutive di divertimento indie e videoludico.