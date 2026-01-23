Secretlab mostra sedie di Pikachu, Eevee e Gengar

HQ

Nel caso lo avessi dimenticato, anche se siamo solo a poche settimane dall'inizio del 2026, questo segna l'anno del 30° anniversario di Pokémon, e abbiamo già visto molti annunci riguardanti collaborazioni tra grandi marchi e la IP videoludica più popolare al mondo. Ora, il creatore di sedie da gaming Secretlab ha svelato tre nuovi design di Titan Evo per tre dei Pokémon più popolari in circolazione.

Pikachu, Eevee e Gengar completano queste tre sedie, che potete vedere ora sul sito di Secretlab. Non sono solo skin per la sedia Titan Evo, ma ognuno ha il proprio design di sedia, completo di Easter egg e dettagli che sicuramente saranno apprezzati dai fan. Gengar ha i suoi fratelli Haunter e Gastly nel suo design, ad esempio, mentre Eevee è circondato dalle tante evoluzioni di Eevee in cui può trasformarsi.

Le sedie costano 684$ ciascuna, quindi probabilmente il tuo portafoglio non ti ringrazierà quando manifesterai il tuo interesse. Tuttavia, considerando che si tratta di oggetti a marchio Pokémon, siamo certi che verranno acquistati rapidamente e rimandati in vendita prima di quanto tu possa recitare il rap originale Pokémon.

