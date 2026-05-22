Secretlab presenta il nuovo Warhammer 40.000 Titan Evo e le skin

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Secretlab ci sta preparando per Warhammer 40.000: Dawn of War IV con un nuovissimo Titan Evo e Skin ispirati al futuro oscuro e lontano. Abbiamo già visto gli Ultramarines ricevere un po' di amore da Secretlab e ora è il momento della Prima Legione dell'Imperatore, i Dark Angels.

La nuova Titan Evo è realizzata utilizzando la pelle sintetica Neo Hybrid di Secretlab, completa di un angelo scuro con cappuccio, stampato su microcamoscio con un metodo speciale che lo fa sembrare uno striscione dipinto su una tela. Ci sono rivetti stampati in 3D per farlo sembrare un sedile corazzato perfetto per qualsiasi configurazione Astartes, e un sigillo di purezza per proteggerti dai numerosi nemici dell'Imperium.

Ci sono segreti e Easter egg ovunque sulla sedia, come nella versione Skins del sedile, che possono essere applicati a una sedia che già possiedi. Questo ha un aspetto più logorato, ma con gli stessi elementi chiave di design per piacere a qualsiasi figlio del Leone.

La sedia da gioco Titan Evo di Warhammer 40.000 Dark Angels è già disponibile per l'ordine, e puoi consultare le specifiche complete qui.