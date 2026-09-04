Sedia da gaming DXRacer Master

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Per qualsiasi utente PC - che sia per lavoro, studio o semplicemente per divertirsi davanti allo schermo per molte ore a settimana o al giorno - avere una sedia comoda che protegga la schiena in ogni momento è probabilmente il pezzo d'arredamento più importante. Il boom del mercato delle sedie da gaming ha raggiunto il picco anni fa, con una vasta gamma di opzioni per tutti i tipi di utenti e budget. Tuttavia, ora potresti scoprire che la tua prima sedia non è così comoda, traspirante, o semplicemente così attraente o funzionale come ti serve in questo momento. Forse è arrivato il momento di cambiare, ed è per questo che potrebbe essere utile scoprire cosa offre attualmente RxRacer.

Il marchio RxRacer non è un nuovo per noi qui a Gamereactor e, infatti, circa un anno fa abbiamo avuto l'opportunità di installare e testare il modello CRAFT in tessuto tessuto - una scelta eccellente se cerchi una soluzione affidabile e confortevole, anche con un budget un po' limitato. Quella sedia è ancora in uso nei nostri uffici, e quest'anno volevamo alzare leggermente l'asticella e provare un altro modello, con una finitura un po' più premium, ed è qui che entra in gioco la DxRacer Master.

Il DxRacer Master si concentra sulla promessa di comfort, permettendoti di passare fino a otto ore seduto senza compromettere il comfort. Che tu ami reclinarti mentre tieni il controller della console in posizione semi-reclinata davanti alla televisione, o che tu debba sederti in posizione verticale per una lunga videoconferenza dall'ufficio, il DxRacer non ti deluderà.

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Come sempre, mi piace iniziare raccontando la mia esperienza dal momento in cui il prodotto confezionato è arrivato. Uno dei principali vantaggi delle sedie DxRacer rispetto ad altri modelli e marchi è che il loro processo di assemblaggio è semplice quanto intuitivo. La sedia arriva a metà, con solo otto viti da serrare, già premontate nei corrispondenti fori per evitare che si perdano durante il trasporto. Appena apri la scatola, un grande pannello di cartone illustra i cinque semplici passaggi per assemblare la sedia. Anche se è possibile farlo da soli, idealmente dovrebbe esserci almeno un'altra persona a disposizione per aiutare con l'assemblaggio, per tenere il pezzo in posizione mentre si stringono le viti sotto il sedile, dove è montato il regolatore di altezza. Altrimenti, le cinque ruote si fissano con un semplice clic. Una volta che la base è pronta con il sedile fissato (uno dei vantaggi di essere preinstallata dalla fabbrica è solo regolare lo schienale sulle rotaie e avvitarlo). Non preoccuparti, perché i fori delle viti sono facili da raggiungere e, grazie al design della sedia, le viti non dovranno essere forzate e non dovranno sopportare pressioni aggiuntive che potrebbero danneggiare il tessuto esterno. Inoltre, grazie ai suoi elementi magnetici di rifinitura, puoi nascondere senza sforzo i punti di attacco. In definitiva, anche se la monti da solo, in meno di 20 minuti piatti (testati) la tua DxRacer Master chair sarà pronta all'uso.

E dato che abbiamo menzionato il tessuto esterno, questo è un altro ambito in cui credo DxRacer continui a guadagnare terreno rispetto alla concorrenza. Tutti i modelli disponibili sono progettati in finta pelle o pelle sintesica, oltre che tessuto tessuto, e penso che questo dettaglio sia molto importante, dato il clima attuale. Nel nostro caso, abbiamo optato ancora una volta per il tessuto tessuto, poiché, sebbene la finta pelle permetta design molto più personalizzati e possa risultare visivamente più gradevole, è un tipo di materiale con poca traspirabilità che, nei climi caldi come la primavera ed estate nel sud della Spagna, è tutt'altro che confortevole per sedersi. Il tessuto tessuto, invece, ti mantiene fresco e, soprattutto, permette al tessuto di respirare. L'unica cosa da tenere a mente è che, se per qualsiasi motivo si macchia con cibo o altre sostanze, la macchia potrebbe impiegare più tempo a rimuoversi rispetto alla pelle sintesica. A parte questo, vedo solo dei vantaggi.

A prima vista, questa sedia non sembra nemmeno una sedia da gaming in senso stretto, ma piuttosto una sedia da ufficio esecutivo. Il suo stile è molto più sobrio, imponente ed elegante rispetto all'altro modello menzionato, e offre anche maggiore stabilità e fermezza, oltre a una delle sue caratteristiche chiave: il supporto lombare regolabile in 4D. Utilizzando una manopola sul lato destro dello schienale, puoi regolare finemente la reclinazione e la curva lombare per adattarla perfettamente alla schiena, e questo vale anche per i braccioli completamente regolabili, che puoi ruotare, sollevare e allontanare o avvicinare o allontanare le braccia. Se stai pensando di usarla per guardare la TV o goderti lunghe sessioni di gioco, dovresti sapere che puoi reclinarla fino a un angolo di 135 gradi, e che puoi persino acquistare un poggiapiedi sul sito ufficiale per rendere l'esperienza ancora più confortevole.

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Anche se il poggiatesta è rimovibile, è meglio non toglierlo, perché è piuttosto complicato rimetterlo al suo posto. Non c'è nemmeno bisogno di rimuoverlo, e con sei livelli di regolazione, chiunque ci sia seduto, indipendentemente dall'altezza, sarà comodo.

C'è una caratteristica che non ho menzionato del DxRacer che ci hanno inviato, ed è che è il modello XL - un'opzione molto più comoda per costruzioni più grandi (dato che stiamo facendo un po' di tempo e conduciamo una vita piuttosto sedentaria) - e può facilmente sostenere fino a 150 chilogrammi, se necessario.

In definitiva, questo è un modello piuttosto premium, adatto sia ai giocatori che ai lavoratori d'ufficio che hanno bisogno di comfort per un'intera giornata lavorativa, senza sacrificare stile o senso di eleganza. Il DxRacer è attualmente in offerta speciale a 399 euro (in calo rispetto al prezzo proposto ufficiale di 499 euro) sul sito europeo di DxRacer, e posso solo chiedervi di considerare almeno di dare un'occhiata a questo se state pensando di acquistare una sedia da gaming. Me ne ringrazierete più avanti.