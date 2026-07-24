Sedici anni dopo aver concluso Scott Pilgrim, l'autore originale sta creando un nuovo fumetto one-shot

HQ

Bryan Lee O'Malley, lo sceneggiatore e creatore di Scott Pilgrim, torna alla serie a fumetti che ha dato inizio a tutto, con un nuovo one-shot in arrivo questo novembre. È il primo fumetto nuovo nel mondo di Scott Pilgrim dal 2010, e il primo da quando la serie originale è terminata.

Scott Pilgrim EX: Dawn of Metal Scott è la storia prequel del beat-'em-up del 2026 Scott Pilgrim EX , in cui Scott, Ramona, insieme ad alcuni suoi ex e agli amici di Scott devono salvare Sex Bob-omb dalle grinfie di demoni, vegani e altri nemici. Il fumetto Dawn of Metal Scott si concentra sull'introduzione di Metal Scott. Secondo Gizmodo, ci saranno 24 pagine, insieme a un'introduzione di 16 pagine di Scott che combatte contro il suo doppelganger metallico.

Scott Pilgrim EX: Dawn of Metal Scott funge anche da una sorta di sequel dopo l'anime Scott Pilgrim Takes Off. Anche se Scott non è più apparso nei fumetti dal 2010, la proprietà intellettuale si è espansa anche in altri media, e trova ancora una fedele base di fan ogni volta che torna.