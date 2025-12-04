Sega afferma di essere aperto all'uso dell'IA nello sviluppo di videogiochi ma solo dove "appropriato"

HQ

L'uso dell'IA nello sviluppo di videogiochi è stato un argomento caldo, con alcuni che sostengono che rischia di minare creatività e varietà, poiché l'IA si basa su ciò che è già stato sviluppato e ne apprende a nulla. L'altro giorno abbiamo riportato cheRockstar il co-fondatore Dan Houser ha paragonato l'uso dell'IA alla malattia delle mucche pazze, in cui le mucche venivano nutrite con foraggio prodotto da parti del corpo di altre mucche e sviluppavano gravi problemi, che colpivano anche gli esseri umani.

Questo ha portato diversi sviluppatori, sotto la pressione di utenti, media e proprietari, a dichiarare come utilizzare l'IA nel loro sviluppo, con Sega come l'ultima in programma. Durante una sessione di domande e risposte con focus finanziario (tramite VGC), è stata sollevata la questione dei risparmi sui costi in Sega, con particolare attenzione all'IA.

Sega dice di usare l'IA, ma solo dove si adatta, e sono ben consapevoli delle critiche:

"Invece di seguire completamente la tendenza verso uno sviluppo su larga scala, perseguiremo anche miglioramenti nell'efficienza, come l'utilizzo dell'IA. Tuttavia, poiché l'adozione dell'IA può incontrare una forte resistenza in aree creative come la creazione dei personaggi, procederemo, valutando attentamente i casi d'uso appropriati, come la semplificazione dei processi di sviluppo."

Qual è la tua opinione sull'uso dell'IA nello sviluppo di videogiochi?