Sega annuncia EA Sports FC e eFootball

Per la maggior parte, il mondo del calcio virtuale è stato dominato da EA Sports FC (precedentemente FIFA ) e eFootball (precedentemente PES ). Ci sono sempre state anche altre alternative arcade, come Mario Strikers e persino l'imminente Rematch, ma per il calcio simulato, questi due titani sono stati in prima linea per anni. Ora, Sega sta cercando di sconvolgere l'ordine stabilito.

Il titano giapponese dei giochi si è presentato al mondo Sega Football Club Champions, con questo che è un simulatore di gestione del calcio multipiattaforma free-to-play. Il gioco combina fondamentalmente l'azione di EA FC e eFootball, con la natura più simulata di Football Manager (anch'esso di proprietà di Sega), creando un'esperienza che è meno pratica per il giocatore, ma ha comunque modi per influenzare lo svolgimento di ogni partita.

L'idea del gioco è quella di prendere un piccolo club e trasformarlo in una potenza globale. Questo è possibile in una delle due modalità, Career, che è esattamente quello che ti aspetteresti, e Dream Team, che è l'offerta PvP che include anche "Partite evento, l'arena, partite in stanza e altro ancora".

Come EA FC, che ha legami con molti dei più grandi campionati e competizioni, che si tratti di Premier League, LaLiga, Champions League e così via, e eFootball, che ha diritti esclusivi su Manchester United, FC Barcelona, Bayern Munich, Inter Milan e altro ancora, Sega Football Club Champions ha bloccato i diritti esclusivi per una manciata di squadre e campionati. Ciò include il J.League dal Giappone, il K League in Corea, FIFPro e anche, in particolare, Manchester City.

La data di uscita effettiva per Sega Football Club Champions non è stata menzionata, ma c'è una beta chiusa in arrivo, che apparentemente sarà disponibile su tutte le piattaforme su cui verrà lanciato il gioco, tra cui; PC, PS4, PS5, iOS e Android. Dai un'occhiata al trailer di annuncio del gioco qui sotto.