Sega aprirà un flagship store a Tokyo

È diventato quasi scontato che le aziende giapponesi di videogiochi aprano negozi di merchandising in tutto il mondo. Capcom ha Stores qua e là, anche Bandai Namco e Nintendo ha recentemente aperto la sua seconda sede negli Stati Uniti. Ora, Sega sembra stia cercando di entrare in azione.

Come notato sui social media, l'editore prevede di aprire un flagship Store in Giappone nel prossimo futuro. Non si sa nulla sulla posizione esatta o sul luogo scelto, né su quando possiamo aspettarci che il Store apra le sue porte, ma ci sono stati rapporti passati da VGC che affermano che il Store apparirà nel Shibuya Parco, che ospita anche i negozi Nintendo, Capcom e Pokémon.

Questo rapporto ha anche affermato che il Sega Store aprirà quest'estate, il che è ancora possibile anche se forse un po' ambizioso considerando che è stato appena annunciato. Per quanto riguarda ciò che potrebbe includere, aspettatevi un sacco di Sonic the Hedgehog articoli per uno, considerando che il personaggio è ancora la mascotte di Sega, ma anche un sacco di chicche dai suoi altri principali franchise, che si tratti di Like a Dragon e Persona, e tutti i marchi presenti nel suo merchandising, giocattoli e opzioni di abbigliamento.

