Sega celebra il 25° anniversario di Phantasy Star Online

Probabilmente sei consapevole del fatto che Sega è in procinto di far rivivere la sua storia di gioco e ha già rilasciato un nuovo Shinobi e sta lavorando su Crazy Taxi, Jet Set Radio e Virtua Fighter, tra gli altri. Tuttavia, un gioco che la gente chiede ma di cui Sega non ha detto nulla è Phantasy Star Online.

Il successo del Dreamcast è stato seguito sia da un sequel che da versioni aggiornate, ma molti ritengono che non riescano a ricatturare la magia del primo gioco e Sega è stata stranamente disinteressata a fare qualcosa al riguardo. Ecco perché molti fan stanno ora notando felicemente che Sega sta almeno riconoscendo il 25° anniversario del classico, anche se non significa necessariamente nulla di più.

Sega ha aperto un pop-up store a Shinjuku (Tokyo) e un negozio online (che, ovviamente, non effettua consegne in Occidente), vendendo tutti i tipi di merchandising di Phantasy Star Online.

Il fatto che Sega dimostri almeno in questo modo di ricordare il suo titolo classico aumenta naturalmente le possibilità che un giorno gli venga data una nuova prospettiva di vita, anche se solo sotto forma di un remaster. Purtroppo, però, al momento non c'è nulla che suggerisca che ciò accadrà.