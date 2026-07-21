Sega Celebrato il 25° anniversario della serie Sakura Wars

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Molti di voi probabilmente hanno sentito parlare di Sakura Taisen, una serie di giochi di ruolo con elementi distinti sia di dating sim che visual novel, combinati con battaglie sorprendentemente tattiche. La serie divenne incredibilmente popolare in Giappone e aiutò la Sega Saturn a vendere più della PlayStation in quel mercato nei primi due anni (fino all'uscita di Final Fantasy VII); lì ha persino superato le vendite a vita del Nintendo 64, nonostante fosse un flop internazionale.

La serie ha debuttato nel 1996 e, a seconda di quanto si conti generosamente, sono stati pubblicati quasi 30 giochi, sei dei quali sono titoli della serie principale. In Occidente, tuttavia, sono stati rilasciati solo due Sakura Wars giochi (come la serie è stata chiamata qui), con grande delusione di molti.

Ma se sei uno di quelli che conosce la serie e magari ha giocato agli originali giapponesi o alle traduzioni dei fan, Sega ora ha delle notizie entusiasmanti da condividere. Dato che Sakura Taisen sta per compiere 30 anni, questo traguardo sarà celebrato durante un evento chiamato Sega Universe Playground presso il grande magazzino Parco di Tokyo.

Lì avrai la possibilità di giocare ai classici di Sega e di incontrare il creatore della serie, Oji Hiroi. Promettono anche cibo ispirato ai classici di Sega come Fantasy Zone, Rent A Hero, Streets of Rage e dal titolo molto bizzarro Segagaga (dove dovevi salvare Sega dal fallimento durante i giorni d'oro del Dreamcast). Inoltre, ci saranno set di DJ con musica classica Sega e un negozio pop-up con merchandising unico.

Se hai già un viaggio in Giappone in programma o sei già lì e sei un fan Sega, assicurati di non perderti questo viaggio.