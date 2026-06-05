Sega conferma la fuga Persona 6 cercando di fermarla

Sono state diffuse voci persistenti secondo cui Persona 6 saranno annunciati durante il Summer Game Fest di stasera, l'Xbox Games Showcase di domenica o la presunta diretta diretta di Nintendo la prossima settimana. Queste voci sono state ulteriormente confermate anche da presunte immagini trapelate dal gioco.

Finora, le immagini non si sono diffuse molto, ma questa settimana Sega ha fatto qualcosa che potrebbe fare più male che bene. IGN riporta che Sega ha liberato internet da tutte le immagini trapelate inviando avvisi di violazione del copyright.

In altre parole, questo significa che le immagini sono effettivamente autentiche, e aumenta certamente le probabilità che Persona 6 vengano rivelate molto presto.

Se l'obiettivo di Sega era tenere segreti Persona 6, possiamo solo notare che noi e innumerevoli altri siti abbiamo ora riportato la questione senza mostrare le immagini trapelate, e si potrebbe quindi sospettare che le azioni di Sega abbiano solo peggiorato la situazione.