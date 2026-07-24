Sega dice di avere ancora amore per i giochi fisici

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Sega non ha dimenticato di aver creato una delle console di maggior successo degli anni '90 e di aver dato filo da torcere a Nintendo con la Mega Drive. Questa è una delle ragioni per cui l'azienda valorizza ancora i giochi fisici, perché senza di essi è molto dubbio che oggi saremmo mai riusciti a goderci giochi come i classici di Batman, Cool Spot, McDonald's Treasure Land Adventure, Moonwalker, Robocop Versus The Terminator, e molti, molti altri.

In un'intervista con Famitsu, il CEO di Sega Shuji Utsumi spiega che Sega tiene ancora molto ai giochi fisici e sembra non avere intenzione di abbandonarli:

"Poiché abbiamo iniziato come fornitore di piattaforme, naturalmente valorizziamo ancora la cultura del retail fisico. Invece di abbandonare completamente questo, stiamo attualmente lavorando per fare questo cambiamento in modo da poter operare, tenendo conto contemporaneamente degli aspetti importanti del mondo digitale."

La questione è emersa dopo che Sony ha recentemente deciso di eliminare gradualmente i giochi fisici a partire da gennaio 2028, ma non sembra che Sega seguirà l'esempio se riuscirà a evitarlo.