Sega è attivamente alla ricerca di personale per un "nuovo importante titolo online"

HQ

Come forse saprai, Sega è attualmente impegnata a rivisitare la sua storia e farà rivivere molte delle sue serie di giochi più classiche nei prossimi anni. Sappiamo che questo include titoli come Crazy Taxi, Ecco the Dolphin, Golden Axe, Jet Set Radio, Streets of Rage e Virtua Fighter, e potremmo aver appena ricevuto un piccolo suggerimento anche su qualcos'altro.

Sega Informant ha appena notato che Sega è alla ricerca di un animatore capo per lavorare su un "nuovo importante titolo online". Il gioco in questione non è stato ancora annunciato, ma sarà sviluppato utilizzando Maya e Unreal Engine. Queste sono più o meno tutte le informazioni che abbiamo a questo punto, a parte il fatto che Sega 3rd Development Division si sta occupando dello sviluppo.

Che razza di squadra è questa? Beh, sono le stesse persone che hanno precedentemente sviluppato Phantasy Star Online 2: New Genesis e altri progetti relativi a Phantasy Star Online.

Naturalmente, questo potrebbe non fornire alcuna informazione utile, in quanto potrebbe essere qualcosa di completamente nuovo. Ma... per chi sperava in segni di vita dalla serie, uniti all'ambizione di Sega di riutilizzare maggiormente i suoi vecchi marchi, dà sicuramente almeno un po' di speranza.