Sega e Creative Assembly ospiteranno uno showcase per il 25° anniversario di Total War a dicembre

Entro la fine dell'anno, arriverà il prossimo DLC per Total War: Warhammer III, poiché il pacchetto Tides of Torment verrà lanciato nel gioco di strategia. Annunciato di recente, questo nuovo lotto di contenuti porterà tre nuovi Legendary Lords da padroneggiare, ognuno dei quali può scatenare "potenza marittima, massacro serpentino e ambizione arcana" durante la campagna Immortal Empires. Ci è stato detto che questi Lords rappresentano High Elves, Slaanesh e Norsca, e ognuno di loro avrà le proprie unità di battaglia, meccaniche di campagna e contenuti narrativi.

Emozionante, vero? La buona notizia è che questo DLC verrà lanciato il 4 dicembre, che sarà un grande giorno per i fan di Total War poiché Sega e Creative Assembly utilizzeranno quel giorno per concludere le celebrazioni del 25° anniversario del franchise, qualcosa che includerà un grande Anniversary Showcase che mira a mettere in luce il "futuro di Total War".

Sì, possiamo guardare avanti a una "presentazione video di punta che svela il futuro del franchise. La vetrina presenterà nuovi annunci di progetti fantasy e storici, insieme ai commenti dei team di sviluppo che plasmano il futuro di Total War.

L'orario esatto per lo showcase deve ancora essere rivelato, ma ci è stato detto che le informazioni saranno condivise il 1° dicembre. Per iniziare a far scorrere i tuoi succhi di frutta Total War, dai un'occhiata al trailer di annuncio Tides of Torment qui sotto.