Sega e il CIO firmano un accordo pluriennale per promuovere i Giochi Olimpici con Sonic the Hedgehog

Oggi Sega e il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) hanno annunciato la firma di un accordo pluriennale che lega i valori olimpici universali a Sonic the Hedgehog. La collaborazione "Five Rings", nella foto sotto, esplorerà le opportunità per promuovere il marchio dei Giochi Olimpici e lanciare prodotti ufficiali con altri partner a partire dal 2026.

"In SEGA, ci impegniamo a creare comunità rispettose e inclusive in tutto il mondo", ha dichiarato Shuji Utsumi, presidente, COO e rappresentante di Sega Corporation. "La collaborazione con il Comitato Olimpico Internazionale ci consente di dare priorità a questi valori, in particolare con il programma dei Cinque Anelli, e di celebrare lo spirito innovativo e diversificato che entrambi i marchi promuovono".

"Noi del CIO siamo estremamente lieti di collaborare con SEGA in questa nuova entusiasmante fase del branding olimpico, che sfrutta il potere della narrazione e dell'innovazione per connettersi con il pubblico di tutto il mondo", afferma Elisabeth Allaman, vice direttore generale di TMS presso il CIO. "Combinando gli anelli olimpici di fama mondiale con l'amato personaggio di Sonic, creiamo nuove opportunità per i fan di tutte le età di vivere lo spirito dello sport e giocare in modi unici e indimenticabili".

Che ne dite, Sonic è la figura più ideale per fondere i Giochi Olimpici e i videogiochi?