Sega e MyArcade annunciano due mini macchine arcade Sonic

Sega non è nuova a collaborazioni di vario tipo, che vanno dai film alle apparizioni ospiti di Sonic Racing: Crossworlds, collezioni di abbigliamento, sneakers e molto altro. E ora ci sono di nuovo con una collaborazione che chiunque ricordi le origini arcade di Sega amerà sicuramente.

Hanno collaborato con MyArcade per lanciare due mini unità arcade ispirate al retro, piene di titoli classici di Sonic. Ecco cosa hanno da offrire, citato dal comunicato stampa:

Sonic the Hedgehog Potente giocatore



Sala giochi retrò portatile



Prezzo di listino: $119,99



Titoli ufficialmente con licenza e completamente giocabili.



Include: Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic Spinball e Sonic 3D Blast.



Display ad alta risoluzione, 3,5" a colori.



Batteria ricaricabile con fino a sei ore di gioco.



Costruzione classica in legno



Sonic the Hedgehog Joystick Player



Arcade retrò portatile con joystick a grandezza naturale



Prezzo di listino: $59,99



Titoli ufficialmente con licenza e completamente giocabili.



Include: Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2



Display ad alta risoluzione, 3,5" a colori.



Alimentato da 4 batterie AA (non incluse) o da un cavo USB-C® (non incluso).



Come potete vedere, entrambe sono presenti in un packaging davvero bello che pensiamo molti collezionisti apprezzeranno esporre sui loro altari da nerd. Puoi vederli più in dettaglio qui sotto sia in una galleria video che in una galleria di immagini.