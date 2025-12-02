Sega e MyArcade annunciano due mini macchine arcade Sonic
È di nuovo il momento di concedersi un piacere, dopotutto è quasi Natale. Questo è sicuramente un pezzo davvero interessante per i collezionisti di Sonic.
Sega non è nuova a collaborazioni di vario tipo, che vanno dai film alle apparizioni ospiti di Sonic Racing: Crossworlds, collezioni di abbigliamento, sneakers e molto altro. E ora ci sono di nuovo con una collaborazione che chiunque ricordi le origini arcade di Sega amerà sicuramente.
Hanno collaborato con MyArcade per lanciare due mini unità arcade ispirate al retro, piene di titoli classici di Sonic. Ecco cosa hanno da offrire, citato dal comunicato stampa:
Sonic the Hedgehog Potente giocatore
Sonic the Hedgehog Joystick Player
Come potete vedere, entrambe sono presenti in un packaging davvero bello che pensiamo molti collezionisti apprezzeranno esporre sui loro altari da nerd. Puoi vederli più in dettaglio qui sotto sia in una galleria video che in una galleria di immagini.