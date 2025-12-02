Sega e Paramount prevedono un "Universo Evento Film" di Sonic the Hedgehog a novembre 2028

HQ

Sega e Paramount continuano ad andare avanti a pieno ritmo con l'espansione dell'universo live-action Sonic the Hedgehog. Sappiamo già che un quarto film principale arriverà a marzo 2027, ma oltre a questo ora è stato promesso un progetto aggiuntivo.

Previsto per la prima uscita il 17 novembre 2028, è semplicemente considerato un "Sonic Universe Event Film" da Variety, e la formulazione di questo progetto insieme al fatto che un progetto numerato Sonic sia uscito l'anno precedente suggeriscono che sarà o uno spin-off o un grande evento di collaborazione. Non lo sappiamo ancora con certezza, ma da quando Shadow the Hedgehog di Keanu Reeves è apparso in Sonic the Hedgehog 3, i fan hanno voluto vedere di più dal personaggio.

Sega e Paramount non hanno alcuna paura di espandere questo universo, dato che, oltre ai vari film esistenti, una serie TV Knuckles è già arrivata su Paramount+ un paio d'anni fa.

