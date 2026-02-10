Sega e Seiko collaborano per un sorprendente 65° anniversario

HQ

L'anno scorso, Sega ha ufficialmente celebrato il suo 65º anniversario, con l'azienda originariamente fondata nel giugno 1960. Con un traguardo così monumentale in mente, l'icona giapponese dei videogiochi ha deciso di collaborare con l'orologiaio Seiko per creare orologi in edizione limitata che segnano questo momento.

In totale, sono disponibili due orologi, ma in realtà è un solo orologio che viene disponibile sia in nero che in argento. Ogni orologio è dotato di loghi Sega e Seiko integrati nei quadranti, con una testa di Sonic the Hedgehog inserita in modo piuttosto sottile anche in uno dei quadranti interni. Altri riconoscimenti specifici di Sega includono la missione dell'azienda "Empower the Gamers" nella scatola degli orologi, mentre i numeri arabi sono presenti anche nel font Sega. Sul retro dell'orologio c'è anche un riferimento al 65° anniversario e un altro logo Sega inciso nell'acciaio inossidabile qui trovato.

L'orologio è classificato per una resistenza all'acqua di 10 bar (ideale per l'uso quotidiano), ha una durata della batteria prevista per tre anni, una precisione che potrebbe calare di 15 secondi ogni mese e altrimenti un peso di soli 109 grammi.

Per quanto riguarda il prezzo e la spedizione, si dice che gli orologi puntano a essere distribuiti all'inizio di ottobre 2026 e che ognuno costerà 71.500 yen giapponesi (circa £337/€388).

