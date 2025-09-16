Sega fa rivivere la vecchia guerra tra Mario e Sonic in un nuovo video Sonic Racing: Crossworlds

HQ

Per decenni, si è parlato delle cosiddette guerre delle console, che molti oggi associano principalmente a discussioni inutilmente accese sull'opportunità di acquistare una PlayStation 5 o una Xbox Series S/X (sul serio, sarai felice di entrambe). Ma 35 anni fa, erano i fan di Nintendo e Sega a combattere, spesso spronati con entusiasmo da alcune mosse piuttosto dure e sorprendentemente feroci da parte di Sega.

Come se non bastasse, hanno anche avuto una faida tra mascotte tra Sonic the Hedgehog e Super Mario. Ma dalla scomparsa di Dreamcast, Nintendo e Sega sono stati considerati migliori amici e Sega ha rilasciato diversi titoli esclusivi per console Nintendo e ha persino realizzato titoli con Sonic e Mario.

Era qualcosa che ricordavamo a malapena, dato che era tanto tempo fa. Ma ora Sega ha deciso di tornare ai suoi vecchi modi e ha rilasciato un trailer che trolla chiaramente Mario Kart World e mette in evidenza Sonic Racing: Crossworlds, terminando con lo slogan "benvenuto al livello successivo".

Una mossa divertente con molta storia alle spalle. Guarda il video qui sotto.