Sega festeggia il 35° anniversario di Sonic con un tour di concerti

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Per un periodo era molto di moda tenere sontuosi concerti di videogiochi dove orchestre sinfoniche facevano tournée e eseguivano brani tratti da giochi classici. Oggi non è più così di tendenza, ma ogni tanto vengono lanciati progetti di cui vale la pena parlare.

E questo, ovviamente, include l'annuncio di Sega che, per celebrare il 35° anniversario di Sonic il 23 giugno, lancerà un tour con musiche tratte dai giochi di Sonic in collaborazione con Senbla. I biglietti per Sonic Live in Concert saranno in vendita domani e il tour inizierà a settembre negli Stati Uniti.

Anche se il tour inizierà negli Stati Uniti, arriverà anche nel Regno Unito per chiunque desiderasse ascoltare il tema dei Green Hill Zone (osiamo anche solo sperare in Escape From the City?) eseguito da musicisti professionisti.

Una mossa molto raffinata da parte di Sega, secondo noi.