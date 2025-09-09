Sega ha avuto condizioni di lavoro davvero dure fino al 2012

HQ

Il concetto di "crunch" - straordinari obbligatori e intensi per un periodo prolungato, spesso alla fine dello sviluppo del gioco - è stato a lungo un termine dispregiativo nell'industria dei giochi, e sono state prese misure per ridurlo. Oggi possiamo persino vedere esempi di studi che si vantano di non applicare il crunch.

Ma non è sempre stato così, e ora tre veterani di Sega condividono con 4Gamer (grazie, Automaton) quanto potesse essere incredibilmente difficile fino al 2012. Si tratta di Toru Ohara, Takaharu Terada e Toru Yoshida, che in precedenza hanno lavorato a Phantasy Star e Sakura Wars, tra gli altri, e quest'ultimo spiega che il luogo di lavoro era fondamentalmente una seconda casa:

"Negli anni '90, ogni nuovo ufficio di Sega era dotato di stanze per il pisolino e docce. Anche negli anni 2000, le due basi di Haneda li avevano ancora, e credo che la gente abbia continuato a usarli. Fondamentalmente ci si aspettava che le persone dormissero in ufficio".

Queste "stanze del pisolino" sono rimaste fino al 2012, ma oggi non è solo l'industria del gioco a disprezzare questi metodi, che sono costati ai dipendenti sia la salute che le relazioni. Anche il governo giapponese ha preso posizione contro il fenomeno. Nonostante il fatto che potrebbe essere un crunch brutale, Terada dice che non tutto è andato male:

"Quei tempi erano anche un modo per comunicare, e a volte hanno anche scatenato nuove idee. Quindi penso che ci siamo divertiti e abbiamo apprezzato quelle notti in ufficio. Non sembrava proprio un'azienda, in un certo senso sembrava più un'attività da club".

Ti interessa il modo in cui vengono trattati gli sviluppatori di giochi e la tua conoscenza di questi abusi influenza i tuoi acquisti di giochi?