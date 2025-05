Sega ha più piani per riportare in auge i franchise classici di quanto sia stato rivelato finora

HQ

Dopo decenni di richieste da parte dei fan, Sega ha annunciato durante i The Game Awards 2023 che sarebbe tornata alle sue proprietà più classiche, tra cui Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi e Streets of Rage.

Da allora è stato confermato che anche Ecco the Dolphin e Virtua Fighter torneranno e Sega non ha ancora finito con le sorprese. Lo conferma il dipartimento di produzione dei contenuti dell'azienda, Kagasei Shimomura, in un'intervista a Game Informer dove spiega:

"Non possiamo parlare in dettaglio di nulla, ma detto questo, stiamo prendendo in considerazione diversi progetti e stiamo lavorando su diversi progetti. Non solo giochi, ma anche altre cose che sono già state annunciate. Non vediamo l'ora di far crescere molte delle nostre IP e di assicurarci di avere diverse cose divertenti in arrivo in futuro".

E con questo, possiamo aprire le porte ai desideri dei tifosi. Di certo non ci dispiacerebbe un nuovo Panzer Dragoon, Phantasy Star o Virtua Tennis. Quali serie Sega pensi che dovrebbero rispolverare e far rivivere?