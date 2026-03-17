Sega ha segretamente contribuito a creare l'emulatore PS1 che Sony odiava assolutamente

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Se ai tempi hai giocato al Dreamcast, potresti ricordare un software chiamato Bleemcast. Questa era una versione Dreamcast dell'emulatore PlayStation Bleem, che rendeva possibile giocare ai giochi PlayStation sulla console Sega.

Ora, la persona che ha creato Bleem, Randy Linden, è stata intervistata da Zohar, e la conversazione si è naturalmente spostata proprio su questo emulatore, con Bleemcast in arrivo. Come ci si potrebbe aspettare, Sony non era esattamente entusiasta che la gente stesse emulando le loro console, ma i ribelli di Sega erano apparentemente molto più felici e hanno effettivamente aiutato nella creazione di questo prodotto. Linden spiega (trascritto da Time Extension):

"Ho guardato le specifiche del Dreamcast e ho pensato: 'sì, si può fare. Assolutamente. Mettiamoci in contatto con Sega.' Così abbiamo contattato Sega, e Sega è stata entusiasta dell'idea, e ci hanno inviato tutte le specifiche tecniche per il Dreamcast. Ci hanno prestato un sistema di sviluppo hardware per Dreamcast, incluso uno scrittore GD-ROM e tutto il software necessario per lo sviluppo."

D'altra parte, Sega era un po' più sensata in materia legale e non voleva rendere ufficiale l'emulatore né partecipare attivamente allo sviluppo. In questo modo, avrebbero potuto evitare di essere citati in giudizio da Sony, anche se erano coinvolti indirettamente:

"Non volevano che il titolo fosse ufficialmente concesso in licenza da Sega. Perché non volevano entrare in una grande battaglia legale con Sony. Sarebbero felici di concedere in licenza il formato GD-ROM e ci permetterebbero di usare le loro librerie, il loro codice, il loro qualsiasi cosa, se avessimo il permesso da Sony, giusto? Cosa che non sarebbe successa. Quindi tutto ciò che era scritto per Bleemcast era stato scritto da zero.

Non ci sono librerie Sega utilizzate. Non viene usato alcun codice Sega. Non c'è nemmeno un codice Sony che venga usato. Ma Sega non ha concesso in licenza la tecnologia sviluppata per comunicare con i chip e l'hardware. Ecco perché hanno inviato tutte le specifiche tecniche di basso livello e la documentazione tecnica per tutto l'hardware della Sega Dreamcast."

Grazie a questo, era possibile giocare ai giochi PlayStation su Dreamcast - e non solo, ma anche i giochi sono stati notevolmente migliorati. In effetti, il Dreamcast ha fatto un lavoro non ufficiale migliore rispetto alla PlayStation 2. Sony successivamente ha fatto causa a Bleem ripetutamente e, anche se non ha vinto nessuna causa (al contrario, i tribunali erano dalla parte di Bleem), Bleem ha comunque dovuto chiudere perché non poteva permettersi la battaglia legale contro un gigante come Sony.