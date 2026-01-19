Sega lancia una collezione per il 35° anniversario di Sonic the Hedgehog

HQ

Sega ha rilasciato il suo Mega Drive in Giappone nel 1988, seguito dagli Stati Uniti (dove si chiama Genesis ) nel 1989 e dall'Europa nel 1990. Ma è stato solo l'anno successivo che abbiamo conosciuto Sonic the Hedgehog. Questo significa che il riccio compirà 35 anni quest'anno, qualcosa di cui abbiamo già scritto in passato, e Sega è pronta a festeggiarlo come si deve.

Hanno ora annunciato di aver sviluppato una collezione 35th Anniversary di prodotti Sonic disponibili per l'acquisto tramite Amazon. Consiste principalmente in abbigliamento, ma include anche oggetti come bottiglie d'acqua, cuscini, borse e custodie per telefono. Clicca su questo link se senti di aver bisogno di qualche merchandise Sonic prima del compleanno del riccio.