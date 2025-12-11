Sega lascia intendere fortemente di avere qualcosa da mostrarci ai Game Awards

HQ

Negli anni precedenti, sviluppatori e publisher cercavano sempre di mantenere segreta la loro partecipazione ai Game Awards per offrire una sorpresa. Negli ultimi anni, però, abbiamo assistito a un cambiamento in questa strategia, con aziende che spesso annunciano in anticipo di avere qualcosa da mostrare (e anche quando non hanno nulla per eliminare voci e false aspettative), e in alcuni casi rivelano persino ciò che vedremo.

In questo modo, prevengono le perdite che in passato erano comuni e si assicurano che i fan siano incollati ai loro posti. Quest'anno, ad esempio, sappiamo che rivedremo Lara Croft, Lego Batman: Legacy of the Dark Knight sarà presentato e che lo sviluppatore svedese The Ascent ha qualcosa di nuovo in lavorazione.

Ora un'altra azienda si è fatta una volta, ovvero Sega. Hanno scritto quanto segue su YouTube riguardo ai Game Awards: "Restate sintonizzati, non vorrete perdervelo 👀"

Quindi cosa potrebbe essere? Sega ha annunciato molti giochi. Questo include una serie di reboot di serie classiche come Crazy Taxi, Golden Axe e Jet Set Radio. Inoltre, stanno lavorando a Virtua Fighter 6 (non il nome definitivo, però), e poi c'è il fatto che non è uscito alcun nuovo platform 3D di Sonic da tre anni - con il 35° anniversario previsto per l'anno prossimo.

Non sappiamo cosa vedremo, ma una cosa di cui siamo certi è che siamo curiosi di scoprire cosa sia.