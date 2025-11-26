Sega pensa che le Definitive Editions dei videogiochi possano potenzialmente danneggiare le vendite

HQ

Chi ha realizzato i migliori giochi nel 2024? La domanda è, ovviamente, soggettiva, ma la risposta più vicina che possiamo ottenere viene da Metacritic, che compila ogni anno elenchi di questo. A marzo abbiamo riportato che la risposta dello scorso anno era Sega, che eccelleva con titoli come Metaphor: ReFantazio, Shin Megami Tensei V: Vengeance e Like a Dragon: Infinite Wealth.

Detto ciò, i giochi non stanno vendendo come si sarebbe sperato dato il loro apprezzamento critico, e in una recente intervista di domande e risposte per gli investitori (tramite GameBiz), Sega ora affronta questo fatto, affermando che è in parte dovuto al cosiddetto Definitive Editions che fa aspettare le persone invece di comprarli al lancio (tradotto con Bing):

"Crediamo che fattori come titoli concorrenti dello stesso genere, prezzi di lancio e preoccupazioni che le cosiddette Definitive Edition possano essere rilasciate in seguito abbiano portato alcuni consumatori a ritardare i loro acquisti. Oltre a questo, non siamo ancora riusciti a determinare una causa primaria chiara, ma vediamo anche sfide nel marketing - ad esempio, il fatto che l'appeal del gioco non viene comunicato in modo abbastanza chiaro agli utenti. Stiamo attualmente analizzando ulteriormente la situazione."

Atlus I giochi in particolare sono stati spesso ripubblicati dopo qualche anno, contenendo contenuti extra. Non si sa cosa farà infine Sega, ma speriamo certamente che capiscano come comunicare meglio il fatto di avere i giochi con le valutazioni più alte sul mercato da offrire, così da poterne avere di più.

Metafora: ReFantazio.