Sega punta tutto sulla nostalgia con Sega Universe

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Come probabilmente sapete, Sega sta reinventando la sua storia tornando ai suoi franchise più amati. Questo è stato annunciato ai Game Awards 2023, due anni e mezzo fa, e doveva includere titoli come Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi e Streets of Rage.

Da allora, anche Ecco the Dolphin e Virtua Fighter 6 sono stati aggiunti alla lista, e ora annunciano che questo riguarda più dei semplici giochi. Attraverso Bluesky, stanno lanciando il concetto Sega Universe, completo di slogan: "No old, stay gold", e lo presentano su un sito web ispirato al retro che presenta musica e testi classici Sega che riassumono davvero la storia dell'azienda nel coraggio di provare qualsiasi cosa, per quanto possa sembrare folle:

"'Buon senso? Abbiamo deciso di andarci dritti addosso. Abbiamo seriamente inseguito la domanda, "Non può essere più interessante?" E abbiamo scolpito paesaggi che nessuno aveva mai visto prima.

"Ruvido. Quasi sconsiderato. A volte ci faceva girare le ruote. Ma è proprio per questo che era reale. Anche quando la gente rideva della sfida, brillava più di qualsiasi altra cosa."

Sega non dichiara esplicitamente che tutti i marchi elencati sul sito diventeranno nuovi giochi, ma aggiunge che "oltre i giochi" intendono anche "espandersi verso cinema, musica, moda e persino ulteriori forme di intrattenimento." Ecco l'elenco dei marchi finora annunciati che torneranno in un modo o nell'altro:



Zona Fantasy



Outrun



Strade della Rabbia



Noleggia un eroe



Eroi Guardiani



Notte



Dynamite Deka



Guerre Sakura



SGGG



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Si concludono con la seguente bellissima frase, piena di speranza per tutti noi che siamo cresciuti con le creazioni audaci e creative di Sega:

"Metteremo in luce opere passate amate che continuano a essere amate dai fan, e condivideremo nuovi modi di goderle che trascendono il mondo dei videogiochi."