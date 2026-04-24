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      Sega punta tutto sulla nostalgia con Sega Universe

      Sega ricorda la loro vecchia storia sconsiderata, abbracciando il fatto di aver ignorato il buon senso e "scolpito paesaggi che nessuno aveva mai visto prima".

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      Come probabilmente sapete, Sega sta reinventando la sua storia tornando ai suoi franchise più amati. Questo è stato annunciato ai Game Awards 2023, due anni e mezzo fa, e doveva includere titoli come Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi e Streets of Rage.

      Da allora, anche Ecco the Dolphin e Virtua Fighter 6 sono stati aggiunti alla lista, e ora annunciano che questo riguarda più dei semplici giochi. Attraverso Bluesky, stanno lanciando il concetto Sega Universe, completo di slogan: "No old, stay gold", e lo presentano su un sito web ispirato al retro che presenta musica e testi classici Sega che riassumono davvero la storia dell'azienda nel coraggio di provare qualsiasi cosa, per quanto possa sembrare folle:

      "'Buon senso? Abbiamo deciso di andarci dritti addosso. Abbiamo seriamente inseguito la domanda, "Non può essere più interessante?" E abbiamo scolpito paesaggi che nessuno aveva mai visto prima.

      "Ruvido. Quasi sconsiderato. A volte ci faceva girare le ruote. Ma è proprio per questo che era reale. Anche quando la gente rideva della sfida, brillava più di qualsiasi altra cosa."

      Sega non dichiara esplicitamente che tutti i marchi elencati sul sito diventeranno nuovi giochi, ma aggiunge che "oltre i giochi" intendono anche "espandersi verso cinema, musica, moda e persino ulteriori forme di intrattenimento." Ecco l'elenco dei marchi finora annunciati che torneranno in un modo o nell'altro:


      • Zona Fantasy

      • Outrun

      • Strade della Rabbia

      • Noleggia un eroe

      • Eroi Guardiani

      • Notte

      • Dynamite Deka

      • Guerre Sakura

      • SGGG

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      Si concludono con la seguente bellissima frase, piena di speranza per tutti noi che siamo cresciuti con le creazioni audaci e creative di Sega:

      "Metteremo in luce opere passate amate che continuano a essere amate dai fan, e condivideremo nuovi modi di goderle che trascendono il mondo dei videogiochi."

      Sega punta tutto sulla nostalgia con Sega Universe


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