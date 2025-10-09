Sega registra il nuovo marchio Shadow the Hedgehog

L'ultimo gioco di Sonic rilasciato è stato Sonic X Shadow Generations, che era un pacchetto un po' insolito contenente una rimasterizzazione di Sonic Generations, ma anche una nuovissima avventura con Shadow. Ne parliamo perché Vice ha ora notato che Sega ha registrato un nuovo marchio per Shadow the Hedgehog.

Non sappiamo esattamente di cosa si tratti, ma notiamo che Sonic Team negli ultimi quattro anni ha rilasciato sia il suddetto remaster che un altro remaster di Sonic Colors. Non sembra del tutto improbabile che rilascino anche un remaster/remake di Shadow the Hedgehog del 2005, data la rinascita del personaggio dopo l'ultimo film, così come il fatto che la tessera compirà 20 anni a dicembre, il che sarebbe un'ottima opportunità per annunciare il gioco (perché non ai The Game Awards?).

Certo, potrebbe benissimo trattarsi di una produzione completamente nuova, ma cosa pensi che sia e cosa speri?