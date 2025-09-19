Gamereactor

Sega riaccende la guerra delle console degli anni '90 con uno sfacciato spot di Sonic Racing

Benvenuto al livello successivo, di nuovo.

Non è senza motivo che a volte ci mancano le vecchie guerre delle console dei primi anni '90. A quei tempi, ogni sorta di gergo tecnico veniva utilizzato per fare affermazioni stravaganti che alla fine ammontavano a poco più che sogni irrealizzabili gonfiati. Non da ultimo sotto Tom Kalinske, la battaglia per i consumatori a volte si è accesa quando i dipartimenti marketing di Nintendo e Sega si sono scontrati. Chi non ricorda tutto il clamore che circondava "Blast Processing" o "Welcome to the Next Level"? Era roba buona, tagliente e divertente.

Al giorno d'oggi, tutto ciò è solo una curiosità storica, ma ciò non ha impedito a Sega di scavare negli archivi e di far rivivere scherzosamente la vecchia rivalità con un nuovo spot. Il tempismo è perfetto, ovviamente, contrapponendo Sonic Racing: Crossworlds a Mario Kart World e accusando quest'ultimo di essere "aperto e noioso" mentre (ovviamente) Crossworlds è ritratto come l'esatto opposto: The Next Level. Dai un'occhiata alla breve clip qui sotto.

Quali sono i tuoi ricordi più belli delle guerre delle console degli anni '90?

